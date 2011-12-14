美国称不满意中国履行WTO义务方式

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透华盛顿12月13日电---美国助理贸易代表雷德(Claire Reade)周二表示，美国对中国履行世贸组织义务的方式并不满意，并一直在加大其执法力度。
雷德对美国国会及行政部门中国问题委员会(Congressional-Executive Commission on China)表示："我们正加大努力，我们不会任其发展。"
但雷德表示，如果收到私营部门或国会成员关於要求调查中国在不公平贸易实践中的汇率政策的正式请求後，她不知道美国政府会如何回应。
雷德指出，美国财政部在汇率问题上占主导作用。
美国前总统小布什政府拒绝了若干个要求调查中国货币行为的请求，但奥巴马政府从未收到过类似请求。（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。