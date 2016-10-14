美国要求WTO审查中国对11种原材料的出口限制

路透华盛顿10月13日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四在声明中称，美国已要求世界贸易组织(WTO)成立一个解决争端小组，审查中国对11种原材料出口的“不公平限制”。

弗罗曼称，这些原材料包括锑、铬、钴、铜、石墨、铟、铅、氧化镁、滑石、钽和锡，并称这是代表钢铁、汽车、航空和其他受到影响产业的美国工人采取的行动。(完)