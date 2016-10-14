美国要求WTO审查中国对11种原材料的出口限制

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿10月13日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四在声明中称，美国已要求世界贸易组织(WTO)成立一个解决争端小组，审查中国对11种原材料出口的“不公平限制”。
弗罗曼称，这些原材料包括锑、铬、钴、铜、石墨、铟、铅、氧化镁、滑石、钽和锡，并称这是代表钢铁、汽车、航空和其他受到影响产业的美国工人采取的行动。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。