美国拟向WTO起诉中国稀土出口限制

路透华盛顿3月12日电---美国政府高官周一表示，美国、日本与欧盟计划就中国限制稀土出口问题向世贸组织(WTO)提起诉讼。

此前美联社(Associated Press)报导称，美国总统奥巴马将於周二宣布，美国将就该问题在WTO要求与中国谈判。谈判是提起诉讼的第一步，随後欧盟和日本也将加入。

奥巴马寻求在11月的大选中获得连任，此举似乎是其在与中国的贸易问题上采取更强硬立场的行动之一。

奥巴马近期创建了一个跨部门贸易执法中心，该中心预计将在未来几个月内开始运行，其一个首要目标就是确保中国尊重WTO规则。

中国去年底对美国汽车出口徵收反倾销反补贴税，奥巴马政府官员还一直在考虑对此提起诉讼。

美国国会议员对这些关税表示抗议，他们称中国的做法毫无根据，似乎是为了报复美国对轮胎等中国产品设置的贸易限制。

中国的稀土产量占全球的97%。2010年，围绕中日外交争端，中国暂停了向日本的稀土出口。

外界一直认为，美国与欧盟将会对中国的稀土出口限制向WTO提起诉讼，但他们似乎在等待另一个针对中国其他原材料出口限制的诉讼结果，在该诉讼中美国、欧盟与墨西哥於1月胜诉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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