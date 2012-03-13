美国拟向WTO起诉中国稀土出口限制

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透华盛顿3月12日电---美国政府高官周一表示，美国、日本与欧盟计划就中国限制稀土出口问题向世贸组织(WTO)提起诉讼。
此前美联社(Associated Press)报导称，美国总统奥巴马将於周二宣布，美国将就该问题在WTO要求与中国谈判。谈判是提起诉讼的第一步，随後欧盟和日本也将加入。
奥巴马寻求在11月的大选中获得连任，此举似乎是其在与中国的贸易问题上采取更强硬立场的行动之一。
奥巴马近期创建了一个跨部门贸易执法中心，该中心预计将在未来几个月内开始运行，其一个首要目标就是确保中国尊重WTO规则。
中国去年底对美国汽车出口徵收反倾销反补贴税，奥巴马政府官员还一直在考虑对此提起诉讼。
美国国会议员对这些关税表示抗议，他们称中国的做法毫无根据，似乎是为了报复美国对轮胎等中国产品设置的贸易限制。
中国的稀土产量占全球的97%。2010年，围绕中日外交争端，中国暂停了向日本的稀土出口。
外界一直认为，美国与欧盟将会对中国的稀土出口限制向WTO提起诉讼，但他们似乎在等待另一个针对中国其他原材料出口限制的诉讼结果，在该诉讼中美国、欧盟与墨西哥於1月胜诉。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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