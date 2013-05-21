纽约大学三名华裔研究人员涉嫌受贿遭到指控

路透纽约5月20日（记者 Nate Raymond/Jonathan Stempel） - 美国当局周一对纽约大学三名研究人员提起刑事指控，指控他们收受中国医疗研究公司及机构的贿赂，泄露纽约大学核磁共振造影（MRI）技术研究的细节。

曼哈顿地区法院提出刑事申诉，指控44岁的朱宇东（Yudong Zhu，音）、31岁的杨兴（Xing Yang，音）和31岁的李烨（Ye Li，音）涉嫌犯有商业贿赂罪。

联邦检察官和联邦调查局（FBI）称，上述三人共同收受来自中国联影医疗科技(United Imaging Healthcare)及中国一家有政府背景的研究机构的贿赂。

检方称，三名被告受贿后提供了纽约大学核磁共振造影研究方面的秘密信息。

“正如指控所言，这是一起引狼入室案件，”曼哈顿地区法官Preet Bharara在声明中称。他指出，盗窃研究成果“是严重犯罪，我们对此无法容忍”。

除了被控收受贿赂，朱宇东还面临涉嫌伪造美国国立卫生研究所（NIH）一项授权的指控。检方称，这项授权价值400万美元。

检方称，朱宇东和杨兴已于周日在纽约的家中被捕，李烨据信已在5月10日回到中国。记者无法立即找到李烨就此发表评论。

刑事申诉书中没有明确提到纽约大学，只是称上述三人在纽约一所大学的研究医疗中心工作。但纽约大学发言人证实，上述三人在该校朗格尼医学中心（Langone Medical Center）工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。