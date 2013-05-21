纽约大学三名华裔研究人员涉嫌受贿遭到指控

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透纽约5月20日 - 美国当局周一对纽约大学三名研究人员提起刑事指控，指控他们收受中国医疗研究公司及机构的贿赂，泄露纽约大学核磁共振造影(MRI)技术研究的细节。
曼哈顿地区法院提出刑事申诉，指控44岁的朱宇东(Yudong Zhu，音)、31岁的杨兴(Xing Yang，音)和31岁的李烨(Ye Li，音)涉嫌犯有商业贿赂罪。
联邦检察官和联邦调查局(FBI)称，上述三人共同收受来自中国联影医疗科技(United Imaging Healthcare)及中国一家有政府背景的研究机构的贿赂。
检方称，三名被告受贿后提供了纽约大学核磁共振造影研究方面的秘密信息。
“正如指控所言，这是一起引狼入室案件，”曼哈顿地区法官Preet Bharara在声明中称。他指出，盗窃研究成果“是严重犯罪，我们对此无法容忍”。
除了被控收受贿赂，朱宇东还面临涉嫌伪造美国国立卫生研究所(NIH)一项授权的指控。检方称，这项授权价值400万美元。
检方称，朱宇东和杨兴已于周日在纽约的家中被捕，李烨据信已在5月10日回到中国。记者无法立即找到李烨就此发表评论。
刑事申诉书中没有明确提到纽约大学，只是称上述三人在纽约一所大学的研究医疗中心工作。但纽约大学发言人证实，上述三人在该校朗格尼医学中心(Langone Medical Center)工作。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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