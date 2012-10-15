美国财政部将汇率报告发布时间推迟至11月

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透华盛顿10月12日电---美国财政部周五称，将把半年度汇率报告推迟到11月举行的20国集团（G20）财长会议後发布。此举可能招致美国共和党总统候选人罗姆尼新的抨击，他之前指责奥巴马政府对中国汇率政策问题立场软弱。
美国财政部的汇率报告具有政治敏感性，对美国主要贸易夥伴的汇率政策进行评估。该报告曾多次指出中国未允许人民币更快升值。
但不论是奥巴马政府还是之前的布什政府，都没有在报告中将中国列为汇率操纵国，而罗姆尼却曾誓言若能赢得11月大选，会在就任第一天就宣布中国为汇率操纵国。
美国财政部称，推迟发布汇率报告是为了在G20财长会议後“评估进展”。G20财长会议将於11月4-5日在墨西哥城召开，这意味着，该报告的出炉时机将在11月6日美国总统大选过後几乎已成定局。
罗姆尼竞选阵营称，奥巴马政府不应当推迟发布汇率报告。按照美国法律规定，汇率报告应分别於4月15日和10月15日发布。
美国国会议员和制造企业长期抱怨中国人为压低人民币汇率，以便中国企业在国际贸易中拥有价格优势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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