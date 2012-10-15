美国财政部将汇率报告发布时间推迟至11月

路透华盛顿10月12日电---美国财政部周五称，将把半年度汇率报告推迟到11月举行的20国集团（G20）财长会议後发布。此举可能招致美国共和党总统候选人罗姆尼新的抨击，他之前指责奥巴马政府对中国汇率政策问题立场软弱。

美国财政部的汇率报告具有政治敏感性，对美国主要贸易夥伴的汇率政策进行评估。该报告曾多次指出中国未允许人民币更快升值。

但不论是奥巴马政府还是之前的布什政府，都没有在报告中将中国列为汇率操纵国，而罗姆尼却曾誓言若能赢得11月大选，会在就任第一天就宣布中国为汇率操纵国。

美国财政部称，推迟发布汇率报告是为了在G20财长会议後“评估进展”。G20财长会议将於11月4-5日在墨西哥城召开，这意味着，该报告的出炉时机将在11月6日美国总统大选过後几乎已成定局。

罗姆尼竞选阵营称，奥巴马政府不应当推迟发布汇率报告。按照美国法律规定，汇率报告应分别於4月15日和10月15日发布。

美国国会议员和制造企业长期抱怨中国人为压低人民币汇率，以便中国企业在国际贸易中拥有价格优势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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