美国财政部将敦促中国改善投资环境--副财长希茨

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透华盛顿5月24日 - 美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)周二表示，奥巴马政府官员将在6月初的双边会议上敦促中国相应官员采取措施改善中国的商业和投资环境。
希茨称，推动中国的增长领域向美国投资开放、以及提高政府监管透明度将在中美战略与经济对话的最重要议题之列。
“我认为关键要把注意力一直集中在商业环境这一问题上，”希茨在布鲁金斯学会(Brookings Institution)一个论坛上表示。
“我们需要见到在透明度、可靠法治等问题上有审慎的进展。国家安全评估认为这些已经成为投资的拦路虎...这在我们与中方的磋商中的重要性日益增加，”希茨还称。
奥巴马政府在努力与中国协商双边投资协定，商业环境及美国企业在某些服务行业投资受限的问题受到关注，例如旅游、医疗和物流。美方谈判人士表示，仍在等待中方确定其希望继续加以保护行业的新“负面清单”。
希茨再次确认政府致力于在奥巴马任期结束前达成投资协定。
中美第八轮战略与经济对话涵盖的其他重要经济议题包括，中国采取进一步措施，降低经济对出口和投资的依赖，转而更多地依靠国内需求和服务，以及中国减少过剩行业产能。
希茨称随着钢铁产能减少，中国合理利用财政刺激能力，将会有助于工人从工厂和煤矿岗位减少的影响中恢复。
在汇率问题上，希茨称中国需在经济状况改善时展现更大的汇率弹性，以期在迈向市场决定汇率机制方面取得进展。(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫；审校 白云/徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。