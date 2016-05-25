美国财政部将敦促中国改善投资环境--副财长希茨

路透华盛顿5月24日 - 美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)周二表示，奥巴马政府官员将在6月初的双边会议上敦促中国相应官员采取措施改善中国的商业和投资环境。

希茨称，推动中国的增长领域向美国投资开放、以及提高政府监管透明度将在中美战略与经济对话的最重要议题之列。

“我认为关键要把注意力一直集中在商业环境这一问题上，”希茨在布鲁金斯学会(Brookings Institution)一个论坛上表示。

“我们需要见到在透明度、可靠法治等问题上有审慎的进展。国家安全评估认为这些已经成为投资的拦路虎...这在我们与中方的磋商中的重要性日益增加，”希茨还称。

奥巴马政府在努力与中国协商双边投资协定，商业环境及美国企业在某些服务行业投资受限的问题受到关注，例如旅游、医疗和物流。美方谈判人士表示，仍在等待中方确定其希望继续加以保护行业的新“负面清单”。

希茨再次确认政府致力于在奥巴马任期结束前达成投资协定。

中美第八轮战略与经济对话涵盖的其他重要经济议题包括，中国采取进一步措施，降低经济对出口和投资的依赖，转而更多地依靠国内需求和服务，以及中国减少过剩行业产能。

希茨称随着钢铁产能减少，中国合理利用财政刺激能力，将会有助于工人从工厂和煤矿岗位减少的影响中恢复。

在汇率问题上，希茨称中国需在经济状况改善时展现更大的汇率弹性，以期在迈向市场决定汇率机制方面取得进展。(完)