美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查

路透华盛顿5月2日 - 美国商务部周二表示，计划开始调查自中国和越南进口的工具箱和工具柜产品可能存在倾销和补贴行为。

商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security (FBHS.N)的子公司。

商务部在声明中称，2016年自中国和越南进口的这类产品规模分别为9.9亿美元和7,700万美元。

商务部表示，美国国际贸易委员会将在5月26日之前决定进口是否导致或有可能导致美国厂商受到影响，若确实如此，调查将继续进行。

商务部称，预期会在7月前做出反倾销的初步裁定，并在9月前做出初步反补贴税决定或初步补贴裁决。

商务部指出，对进口自中国的这类产品提出的倾销幅度为159.99%，越南进口的倾销幅度为21.85%。(完)