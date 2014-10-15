美国审查中国安邦保险收购纽约华尔道夫酒店交易

路透联合国10月14日 - 美国称，正在审查中国安邦保险公司收购纽约地标华尔道夫酒店的交易。

希尔顿全球控股上周称，将以19.5亿美元的价格将纽约华尔道夫酒店售予中国安邦保险。

美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）的官邸设在该酒店。在联大年会期间以及其它时间，包括美国总统奥巴马在内的各国政要也下榻该酒店。

“我们正在审查交易细节以及该公司（安邦保险）对该酒店的长期规划，”美国常驻联合国代表团发言人柯蒂斯·库珀（Kurtis Cooper）周二称。他指出，纽约华尔道夫酒店50多年来一直是美国常驻联合国代表的下榻点。

希尔顿全球控股称其将在未来100年继续为该酒店提供管理服务，而且该酒店还将“进行重大改造、以重现辉煌历史”。

“今后任何关于（与华尔道夫酒店）关系性质的决定，都需考虑成本、该公司（安邦保险）对酒店的规划、美国政府、美国常驻联合国代表团的需求以及任何可能的安全担忧因素，”库珀称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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