美国审查中国安邦保险收购纽约华尔道夫酒店交易

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国10月14日 - 美国称，正在审查中国安邦保险公司收购纽约地标华尔道夫酒店的交易。
希尔顿全球控股上周称，将以19.5亿美元的价格将纽约华尔道夫酒店售予中国安邦保险。
美国常驻联合国代表鲍尔(Samantha Power)的官邸设在该酒店。在联大年会期间以及其它时间，包括美国总统奥巴马在内的各国政要也下榻该酒店。
“我们正在审查交易细节以及该公司(安邦保险)对该酒店的长期规划，”美国常驻联合国代表团发言人柯蒂斯·库珀(Kurtis Cooper)周二称。他指出，纽约华尔道夫酒店50多年来一直是美国常驻联合国代表的下榻点。
希尔顿全球控股称其将在未来100年继续为该酒店提供管理服务，而且该酒店还将“进行重大改造、以重现辉煌历史”。
“今后任何关于(与华尔道夫酒店)关系性质的决定，都需考虑成本、该公司(安邦保险)对酒店的规划、美国政府、美国常驻联合国代表团的需求以及任何可能的安全担忧因素，”库珀称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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