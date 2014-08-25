中国称美方关于中方飞机抵近其飞机的指责“站不住脚”

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路透北京8月24日 - 中国驳斥美国关于中国飞机在海南岛附近空域抵近其海军巡逻机的指责完全站不住脚，称中方飞行员的相关操作是专业的，并与美机保持了安全距离。

美国国防部周五向中国提出外交抗议，称一架中国飞机距离美国飞机只有数米远。中国国防部发表声明作出回应。

“美方对中方的指责是完全站不住脚的，”中国国防部声明称。

美国方面表示，对一架中国飞机8月19日在海南岛附近空域抵近美国飞机提出抗议，当时一架中国战机距美国飞机只有数米远，还作出了特技动作。

美国国防部新闻秘书海军少将John Kirby称，这架中国飞机数次经过美国一架P-8海神（Poseidon）反潜侦察机，其中一次经过时中国飞机翼尖对美国P-8飞机的翼尖距离只有大约九米远，还在美国飞机的上方作了一个桶滚（barrel roll）动作。

中国国防部声明称：“美方对中方大规模、高频度的抵近侦察才是危及中美海空军事安全、导致意外事件发生的根源。”（完）