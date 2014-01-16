美军高官称中美军舰南海险相撞与中方经验不足有关

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月15日 - 美国太平洋司令部司令塞缪尔·洛克利尔（Samuel Locklear）周三称，中方操作经验不足以及双方沟通困难，是造成美国导弹巡洋舰“考本斯”号与中国一艘军舰上月在南海险些相撞的原因。

洛克利尔在一个海军会议上称，“考本斯”号当时在侦察在南海海域执行训练任务的中国航母“辽宁舰”。

美国国防官员称，去年12月5日，中国一艘军舰靠近“考本斯”号，后者在“考本斯”号前方大约500米处，“考本斯”号被迫采取避让措施。

“我认为，他们（中方）的……一些较小船只缺乏经验，我觉得我们目前必须理解，”洛克利尔在海军水面舰艇协会（Surface Navy Association）全国研讨会的问答环节表示。

“我们的指挥官们，他们拥有在全球执行任务的经验，知道如何应对各种情形……但中国人民解放军在这方面才刚刚起步，”他说。

洛克利尔指出，语言障碍也是造成这起事件的一个因素，美国船员用英语向中国船只示意，中国船只方面有时只能用有限的英语回应。

“你不知道翻译过程中是如何理解的，”他说。

洛克利尔称，美国海军仔细审视了引发这起事件的原因，已与中国方面就此进行了坦诚的沟通。他还称，中美双方都理解对方的观点。(完)