美军高官称中美军舰南海险相撞与中方经验不足有关

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月15日 - 美国太平洋司令部司令塞缪尔·洛克利尔（Samuel Locklear）周三称，中方操作经验不足以及双方沟通困难，是造成美国导弹巡洋舰“考本斯”号与中国一艘军舰上月在南海险些相撞的原因。
洛克利尔在一个海军会议上称，“考本斯”号当时在侦察在南海海域执行训练任务的中国航母“辽宁舰”。
美国国防官员称，去年12月5日，中国一艘军舰靠近“考本斯”号，后者在“考本斯”号前方大约500米处，“考本斯”号被迫采取避让措施。
“我认为，他们（中方）的……一些较小船只缺乏经验，我觉得我们目前必须理解，”洛克利尔在海军水面舰艇协会（Surface Navy Association）全国研讨会的问答环节表示。
“我们的指挥官们，他们拥有在全球执行任务的经验，知道如何应对各种情形……但中国人民解放军在这方面才刚刚起步，”他说。
洛克利尔指出，语言障碍也是造成这起事件的一个因素，美国船员用英语向中国船只示意，中国船只方面有时只能用有限的英语回应。
“你不知道翻译过程中是如何理解的，”他说。
洛克利尔称，美国海军仔细审视了引发这起事件的原因，已与中国方面就此进行了坦诚的沟通。他还称，中美双方都理解对方的观点。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200