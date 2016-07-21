美国商务部认定从中国进口的大型家用洗衣机在美倾销

路透华盛顿7月20日 - 美国商务部周三发布声明称，已经认定从中国进口的大型家用洗衣机在美国倾销。

美国家电制造商惠而浦(Whirlpool) (WHR.N)去年12月呼吁政府对韩国三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在中国生产的洗衣机加征关税，称这些洗衣机在美国售价低于生产成本。

惠而浦发布声明称，根据该裁定，三星电子和LG电子将需为其在中国生产的洗衣机支付现金保证金(cash deposit)。

三星电子需支付111.09%的现金保证金，LG电子需支付49.88%。

据美国商务部，2014年美国从中国进口的大型家用洗衣机价值约为8.994亿美元。

美国2012年对三星电子和LG电子在韩国和墨西哥生产的洗衣机加征关税。惠而浦此前称，这两家公司通过将生产转移到中国来避税。(完)