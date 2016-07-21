美国商务部认定从中国进口的大型家用洗衣机在美倾销

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月20日 - 美国商务部周三发布声明称，已经认定从中国进口的大型家用洗衣机在美国倾销。
美国家电制造商惠而浦(Whirlpool) (WHR.N)去年12月呼吁政府对韩国三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在中国生产的洗衣机加征关税，称这些洗衣机在美国售价低于生产成本。
惠而浦发布声明称，根据该裁定，三星电子和LG电子将需为其在中国生产的洗衣机支付现金保证金(cash deposit)。
三星电子需支付111.09%的现金保证金，LG电子需支付49.88%。
据美国商务部，2014年美国从中国进口的大型家用洗衣机价值约为8.994亿美元。
美国2012年对三星电子和LG电子在韩国和墨西哥生产的洗衣机加征关税。惠而浦此前称，这两家公司通过将生产转移到中国来避税。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。