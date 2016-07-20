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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 05:54 BJT

更正-标题新闻：美国商务部认定从中国进口的大型民用洗衣机在美售价有49.88-111.09%的“倾销幅度”(非“倾销利润”)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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