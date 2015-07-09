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时事要闻 | 2015年 7月 9日 星期四 09:27 BJT

白宫称美国政府密切关注中国股市

路透华盛顿7月8日 - 美国白宫周三称，美国财政部及白宫经济官员正密切关注中国股市。中国股市近期跌跌不休。

白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）称，由于中国股市可能产生的全球性影响，美国政府正密切关注中国股市。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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