彭丽媛在加州“习奥会”避开聚光灯

路透加州兰乔米拉奇6月8日(记者 John Ruwitch) - 中国“第一夫人”彭丽媛在特立尼达打钢鼓，在哥斯达黎加与咖啡农场主的女儿手拉手散步，在墨西哥的玛雅遗址前用iPhone手机拍照。

但习近平与美国总统奥巴马本周在加州安纳伯格庄园(Annenberg Retreat)举行非正式会晤期间，这位迷人且受人欢迎的“第一夫人”淡出于聚光灯之外。

在习近平没有当选国家主席之前，身为歌唱家的彭丽媛知名度比丈夫还高。彭丽媛也果断打破了自1970年代以来中国“第一夫人”的刻意低调模式。

很多中国民众期望在加州更多看到彭丽媛的身影，并希望她能与美国“第一夫人”米歇尔·奥巴马互动，或许有助于推动两位总统丈夫的关系。

但米歇尔选择留在华盛顿与女儿们呆在一起，没有与彭丽媛见面，这也在某种程度上让彭丽媛淡出于焦点外。

美国官员称提前就已告知中方，米歇尔的日程冲突使其无法出席两国领导人的非正式会晤。

但米歇尔并非全无表示。一名白宫官员称：“总统夫人致函彭女士，欢迎她来到美国。第一夫人说，她很遗憾在本周末无法与她(彭丽媛)见面，但希望有机会访问中国，尽快与彭女士会晤。”

米歇尔的缺席让中国的微博和一些媒体出现了各种情绪：猜测、愤怒、骄傲、以及开玩笑。

中国新闻社刊登的评论文章称，米歇尔避开中美首脑会晤，是米歇尔个人以傲慢掩饰个人的自卑。这篇文章似乎后来在中新社网站上被拿掉了，但在新浪微博上被广泛转载。

文章称：“即便习近平夫妇不在乎，但是中国很多人会认为，这是对中国元首不够尊重、不够礼貌的行为。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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