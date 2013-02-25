中国企业就风电项目控告奥巴马遭美国法院驳回

路透2月22日（记者 Erin Geiger Smith） - 中国小型企业罗尔斯公司（Ralls Corp）状告美国总统奥巴马禁止其在一处海军训练基地附近建风电厂，美国华盛顿地方法院法官艾米·杰克逊（Amy Jackson）周五对该公司的大多数指控予以驳回。

专家曾预测，由于总统拥有保护国家安全的广泛权力，罗尔斯公司此案胜诉的几率微乎其微。

根据罗尔斯公司网站的介绍，该公司在位于俄勒冈的一个测试无人机的训练基地附近安装风力发电机。罗尔斯公司的所有者是两名中国人。

奥巴马曾以威胁国家安全为由，下令要求罗尔斯公司出售四座计划建设的风电厂项目。这是1990年以来美国总统首次正式出面阻挡商业交易并以类似理由要求出售相关业务。

罗尔斯公司在去年9月的诉讼中称，奥巴马此举存在越权之嫌，美国方面没有提供风电项目对国家安全构成风险的证据，亦未对这项指控做出解释。

艾米·杰克逊法官在周五的裁决中称，法院无权对奥巴马的命令进行审理，因为此类命令不属于司法审查的范畴。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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