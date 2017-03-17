美国在WTO对中国国营贸易企业提出质疑 中国加以驳斥

路透日内瓦3月16日 - 美国在世界贸易组织(WTO)对中国国营贸易企业问题提出申诉，中国周四对此所做出的回应，看来不太可能化解美国对中国违反WTO规定的质疑。

中国在五页的回应中暗示美国的关切没有理由，并称其国营企业“基于市况运营，未受政府干预”。

中国指出，企业内部资料因为商业机密的关系而不公开。

美国贸易代表被提名人莱特希泽周二在他的确认听证会上表示，中国的产业政策支持着庞大的“不具经济效益”产能，这些产能若没有国家援助就活不下去。

根据WTO规定，国营企业的经营应该和民间企业一样无差别待遇且基于商业准则。

美国长期抱怨中国暗中通过国营企业进行潜在的不公平贸易。(完)