美国在WTO对中国国营贸易企业提出质疑 中国加以驳斥

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透日内瓦3月16日 - 美国在世界贸易组织(WTO)对中国国营贸易企业问题提出申诉，中国周四对此所做出的回应，看来不太可能化解美国对中国违反WTO规定的质疑。
中国在五页的回应中暗示美国的关切没有理由，并称其国营企业“基于市况运营，未受政府干预”。
中国指出，企业内部资料因为商业机密的关系而不公开。
美国贸易代表被提名人莱特希泽周二在他的确认听证会上表示，中国的产业政策支持着庞大的“不具经济效益”产能，这些产能若没有国家援助就活不下去。
根据WTO规定，国营企业的经营应该和民间企业一样无差别待遇且基于商业准则。
美国长期抱怨中国暗中通过国营企业进行潜在的不公平贸易。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
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