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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 10:53 BJT

美国料向WTO提出申诉 指责中国向铝业提供补贴--消息人士

路透华盛顿1月11日 - 熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

这项申诉可能令中美之间的贸易紧张形势加剧，因下周将就职的候任总统特朗普已承诺将缩小对中国贸易逆差列为首要任务。

申诉书中将提及中资银行提供“异常廉价的贷款”，以及中国铝生产商投入价格较低，导致产能过剩，对美国工人与企业造成损害。美国贸易代表办公室将出面提出申诉。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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