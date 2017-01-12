美国料向WTO提出申诉 指责中国向铝业提供补贴--消息人士

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透华盛顿1月11日 - 熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。
这项申诉可能令中美之间的贸易紧张形势加剧，因下周将就职的候任总统特朗普已承诺将缩小对中国贸易逆差列为首要任务。
申诉书中将提及中资银行提供“异常廉价的贷款”，以及中国铝生产商投入价格较低，导致产能过剩，对美国工人与企业造成损害。美国贸易代表办公室将出面提出申诉。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。