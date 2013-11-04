分析：美国与盟友生嫌隙 但与中国关系改善

路透华盛顿11月3日（记者 Paul Eckert） -美国监听盟国政要的做法以及中东政策，导致美国与许多盟友之间的关系趋冷。但令美国感到安慰的是，美国与中国关系有所改善。

美国高官称，中美两国在从气候变化到朝核问题等诸多议题上加强合作。美国官员并指出，中美军方交流增强，这样当两国出现争议时，冲突升级的风险降低。

经济方面，华府目前聚焦将于11月9-12日召开的中共十八届三中全会，此次会议上预计将公布中国改革蓝图。

中美已同意重启双边投资协定谈判，且中国上海自贸区已揭牌，这些进展令外界期望中国深化改革，消除投资和贸易壁垒，而这将有助于美国削减对中国的庞大贸易逆差。

当然两国在一些议题上仍存在严重分歧，譬如人权问题，西方专家和中国活动人士担心中国人权状况恶化。

此外，中国在与亚洲邻国的海上领土争议方面态度趋于强硬，这也可能成为中美关系的暗礁，因这些亚洲国家中包括美国的盟友，譬如日本和菲律宾。

但中美官员均表示致力于推动习近平提出的“新型大国关系”。

美国国务院亚太助理国务卿罗素（DanielRussel）称，对美国来说，这个理念意味着“崛起的、强大的、稳定的、繁荣的中国，与继续维护自由、民主、自由市场和法治的美国共存”。

他称，美国和中国意图避免崛起中的大国与老牌大国之间必然发生冲突的局面出现。

美国官员谈到中美加强合作，最常提到的例子就是朝鲜问题。

奥巴马的副国家安全顾问罗兹说：“我们看到中国更积极地对朝鲜施加压力。这在一定程度上是由于朝鲜春季时的一系列挑衅行为令中国感到担心，因这会破坏地区稳定......而且归根结底，这不符合中国自身利益。”

两国在朝鲜问题上加强合作，是中国国家主席习近平与美国总统奥巴马今年6月非正式峰会的重要成果。

通过这次非正式峰会，两国还就温室气体减排达成了协议，并同意将组成双边工作组定期讨论网络安全。

罗素称，两国在一些重要议题上加强了合作，这些议题对两国人民、地区甚至全球都非常重要。

2012年初习近平还是中国国家副主席时，曾接受美国副总统拜登的邀请访美，他当时重访20多年前曾去过的爱荷华州一座小镇，去了洛杉矶，还去了华盛顿。他在华盛顿期间访问了五角大楼，此行帮助确立了2013-14年中美军方交流安排，而军方关系向来是中美关系的薄弱环节。

中美关系有过先是改善、后来又降温的情况。分析人士称，要等到十八届三中全会习近平公布中国政策蓝图后，才能更明确地判断习近平的政策议程。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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