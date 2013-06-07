网络安全将成为习奥会重要议题

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州6月7日 - 美国总统奥巴马周五与中国国家主席习近平会面时，将向后者提出源自中国的网络攻击问题。

奥巴马将寻求习近平承诺认真对待美国有关中国网络间谍活动的指责，包括指责中国窃取美国先进武器设计。

一名美国官员对记者称：“所有国家都必须遵守国际准则、确认规则。这是两国元首会晤的大背景。”

两国围绕网络安全的争议，可能考验两国元首融洽相处的能力。

据美国官员称，奥巴马想要对习近平表达的是：美国认为中国应对来自中国境内的一切网络攻击负责，且必须采取行动。

但这次是习近平出任中国国家主席后首次与奥巴马会面，所以可能不会表现出安抚的态度。预计习近平会对华盛顿将战略重心重返亚洲表示不满，中国认为美国战略调整旨在遏制中国经济和政治发展。

面对美国的网络攻击指责，中国反驳称中国也是网络间谍活动的受害者。中国互联网安全部门官员本周称，有大量证据表明美国对中国发动网络攻击。

两国元首可能承诺由美中网络工作小组进行更多深入磋商，该小组将于7月召开首次会议。

美国官员认为奥巴马和习近平将建立彼此间友好关系，这可能有助于两国缓解紧张关系。(完)