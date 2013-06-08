中美元首寻求缓解网络安全争议(更新版)

路透加利福尼亚6月7日（记者 Steve Holland/Matt Spetalnick/John Ruwitch） - 美国总统奥巴马和中国国家主席习近平周五同意需携手解决两国围绕网络安全的争议。网络安全已经成了中美关系的一个棘手议题。

两国元首当天在被称为“阳光之乡”的安纳伯格庄园开始了为期两天的会晤。奥巴马表示，乐意看到中国的“和平崛起”，但明确表示中国必须和其他大国遵守同样的世界经济规则。

在第一天的闭门会议中，奥巴马并未回避网络安全问题，不过他在记者会上采取了谨慎的态度，没有直接指责中国或威胁任何后果。

这是习近平3月上任国家主席以来第一次出访美国。两国元首似乎都意在给峰会奠定建设性的基调。

奥巴马说道，美国希望建立各国都遵守同样规则的国际经济秩序，新秩序下推进自由和公平的贸易，中美双方携手解决网络安全和知识产权保护等问题。

习近平同意以一种实用的方式解决网络安全问题，同时提到中国也是网络攻击的受害者。

奥巴马表示，中美两国必须在竞争与合作之间找到平衡，克服挑战；习近平呼吁建立体现出中国大国地位的双边关系。

双方第一天的会谈并未取得重大突破，甚至都没有宣布什么实质性的东西。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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