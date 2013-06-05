奥巴马将敦促中国遏制网络间谍活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月4日（记者 Matt Spetalnick/Steve Holland） - 美国总统奥巴马本周将在加州会晤中国国家主席习近平。白宫官员周二称，奥巴马将在会见期间指出美国认为中国应对来自中国境内的网络攻击活动负有责任，必须采取行动遏制高科技间谍行为。

奥巴马的顾问们明确表示，网络攻击问题将成为周五开始的两国元首非正式会晤阶段的主要议题。

奥巴马在中国黑客利用网络攻击方式窃取美方机密问题上持强硬立场，或会令会晤期间的轻松气氛变得凝重。

“各国政府对来自其境内的网络攻击负有责任，”一名白宫官员在中美领导人峰会前对记者说道，“作为我们保护美国企业利益的一部分，我们将向中方表达对据信来自中国的网络入侵的关切。”

这名官员称，奥巴马将明确表示，中国必须遵守有关网络安全的国际“交通规则”。中国始终否认美国所指的网络攻击，并坚持称自己也是受害者，而非入侵者。

白宫拒绝具体说明，若习近平拒绝合作且网络威胁继续发生情况下，美方是否会采取什么惩罚措施。