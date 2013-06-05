奥巴马将敦促中国遏制网络间谍活动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月4日（记者 Matt Spetalnick/Steve Holland） - 美国总统奥巴马本周将在加州会晤中国国家主席习近平。白宫官员周二称，奥巴马将在会见期间指出美国认为中国应对来自中国境内的网络攻击活动负有责任，必须采取行动遏制高科技间谍行为。
奥巴马的顾问们明确表示，网络攻击问题将成为周五开始的两国元首非正式会晤阶段的主要议题。
奥巴马在中国黑客利用网络攻击方式窃取美方机密问题上持强硬立场，或会令会晤期间的轻松气氛变得凝重。
“各国政府对来自其境内的网络攻击负有责任，”一名白宫官员在中美领导人峰会前对记者说道，“作为我们保护美国企业利益的一部分，我们将向中方表达对据信来自中国的网络入侵的关切。”
这名官员称，奥巴马将明确表示，中国必须遵守有关网络安全的国际“交通规则”。中国始终否认美国所指的网络攻击，并坚持称自己也是受害者，而非入侵者。
白宫拒绝具体说明，若习近平拒绝合作且网络威胁继续发生情况下，美方是否会采取什么惩罚措施。
但一名官员引述最近美国针对中国向世贸组织提起的不公平贸易事件称，“当我们认为我们无法直接通过对话方式取得进展，我们愿意使用在国际体制内的可行措施。”（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。