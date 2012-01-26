习近平下月访美 2月14日会晤奥巴马

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿/北京1月23日电（记者 Alister Bull/Chris Buckley）---美国白宫周一发表声明称，中国国家副主席习近平访美期间，将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马。
白宫称，美国总统奥巴马与习近平将就“广泛的双边关系、地区局势和全球议题”进行讨论。美国副总统拜登届时将负责接待。
中国外交部尚未证实习近平访美日期，周二也未对此发表评论。本周适逢中国春节假期。
双方会谈还将涉及诸多存在分歧的议题，特别是中美贸易、人权、朝鲜和伊朗问题。
习近平上周发表会议致辞时称，在处理涉及双方核心利益的重大敏感问题时，应该恪守互相尊重精神，慎重处理，决不能让两国关系再次出现重大干扰和挫折。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。