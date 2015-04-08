CIA局长称伊核协议批评者在推动核谈上“毫无诚意”

路透马萨诸塞州剑桥4月7日（记者 Scott Malone） - 美国中央情报局（CIA）局长布瑞南（John Brennan）周二称，反对观点称伊朗与六大国达成的初步框架协议仍会允许该国制造核武器，这是在推动核谈上“毫无诚意”的说法。

布瑞南在哈佛大学发表演讲时称，伊朗与六大国上周达成的框架协议，或许是可达成的最现实的协议。

“有人说这项协议为伊朗提供了制造炸弹的途径，如果他们了解现实情况，知道一个项目需要什么，依我之见，这种说法毫无诚意可言，”布瑞南说。“我当然对伊朗同意了这么多条件感到惊喜。”

美国共和党领袖早前对该协议持批评意见，他们支持可让国会有能力批准或否决解除对伊朗制裁的议案。一些民主党人士目前也加入了批评者行列。

布瑞南称，他知道一些对该协议持批评意见的人士担心，即使有了协议，伊朗可能仍有能力在中东“制造更多麻烦”。

“那是真实存在的问题，存在关切和争论，但正因为如此，我认为他们不应当做的试图破坏该协议……”布瑞南说。“你不能让伊朗人把什么都拆除，然后说‘好吧，我们不会从和平角度追求任何类型的核能力’。”

以色列也对该协议持批评意见。该国总理内塔尼亚胡曾称，伊朗的核野心对以色列的生存构成威胁。

布瑞南称，伊朗政府愿在瑞士为期八天的谈判中接触，这就是有希望的迹象。他还称，伊朗总统鲁哈尼“很理性”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。