奥巴马：CIA在911事件后曾用过刑讯逼供

路透华盛顿8月1日（记者Roberta Rampton/Steve Holland） - 美国总统奥巴马周五表示，美国中央情报局(CIA)曾在2001年911事件后“拷打了一些人”，称白宫已向国会移交了一份关于对“强化审讯技术”的调查报告。

奥巴马在白宫的新闻发布会上表示：“我们做过很多对的事，但我们也曾拷打过一些人。我们做过一些有悖于我们价值观的事情。”

奥巴马的此番表态重申了他禁止使用刑讯逼供的决定。奥巴马2009年上任后很快颁发禁止使用刑讯逼供的命令。

有鉴于911事件，奥巴马的前任--小布什政府允许对被拘押的武装分子使用严苛的审讯技术。

奥巴马对记者表示，当时使用这些审讯技术是因为美国担心很快会面临更多的袭击。

“当我们回顾这些人所做的这份严酷的工作时，重要的是我们不应感到很伪善。很多这样的人顶着巨大的压力努力工作，他们是真正的爱国者。”

奥巴马还表示，他对CIA局长布瑞南(John Brennan)完全有信心。此前有报导称，CIA曾对调查中情局刑讯逼供案的美国参议院情报特别委员会进行监控。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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