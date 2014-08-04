奥巴马：CIA在911事件后曾用过刑讯逼供

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月1日（记者Roberta Rampton/Steve Holland） - 美国总统奥巴马周五表示，美国中央情报局(CIA)曾在2001年911事件后“拷打了一些人”，称白宫已向国会移交了一份关于对“强化审讯技术”的调查报告。
奥巴马在白宫的新闻发布会上表示：“我们做过很多对的事，但我们也曾拷打过一些人。我们做过一些有悖于我们价值观的事情。”
奥巴马的此番表态重申了他禁止使用刑讯逼供的决定。奥巴马2009年上任后很快颁发禁止使用刑讯逼供的命令。
有鉴于911事件，奥巴马的前任--小布什政府允许对被拘押的武装分子使用严苛的审讯技术。
奥巴马对记者表示，当时使用这些审讯技术是因为美国担心很快会面临更多的袭击。
“当我们回顾这些人所做的这份严酷的工作时，重要的是我们不应感到很伪善。很多这样的人顶着巨大的压力努力工作，他们是真正的爱国者。”
奥巴马还表示，他对CIA局长布瑞南(John Brennan)完全有信心。此前有报导称，CIA曾对调查中情局刑讯逼供案的美国参议院情报特别委员会进行监控。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。