CIA在Twitter和Facebook开设账户

路透华盛顿6月6日 - 美国中央情报局(CIA)周五正式在Twitter和Facebook上开设账户。

CIA将此举视为是更好释放信息并直接与公众沟通的一种的努力，但CIA随后在Twitter上发出的第一条信息则乏善可陈。

CIA说：”我们既不证实也不否认这是我们发的第一条推特信息“

内容的乏善可陈没有影响公众对CIA的兴趣，在不到90分钟的时间中，CIA就拥有了近8.4万名粉丝，且这一数字还在迅速增加。

中情局一直拥有一个公共网站，并在YouTube和照片分享网站Flickr上开设有官方账户。

中情局局长布伦南(John Brennan)在一份声明中称：”通过在Facebook和Twitter上开设账户，CIA能够更直接地与公众接触，并提供CIA有关任务、历史和其他动态的信息。“（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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