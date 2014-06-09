CIA在Twitter和Facebook开设账户

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透华盛顿6月6日 - 美国中央情报局(CIA)周五正式在Twitter和Facebook上开设账户。
CIA将此举视为是更好释放信息并直接与公众沟通的一种的努力，但CIA随后在Twitter上发出的第一条信息则乏善可陈。
CIA说：”我们既不证实也不否认这是我们发的第一条推特信息“
内容的乏善可陈没有影响公众对CIA的兴趣，在不到90分钟的时间中，CIA就拥有了近8.4万名粉丝，且这一数字还在迅速增加。
中情局一直拥有一个公共网站，并在YouTube和照片分享网站Flickr上开设有官方账户。
中情局局长布伦南(John Brennan)在一份声明中称：”通过在Facebook和Twitter上开设账户，CIA能够更直接地与公众接触，并提供CIA有关任务、历史和其他动态的信息。“（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。