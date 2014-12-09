美参议院将发布中情局反恐策略报告

路透华盛顿12月8日（记者 Mark Hosenball/Jeff Mason） - 消息人士称，美国参议院情报委员会将发布关于中央情报局（CIA）反恐策略的报告，届时将会就CIA对被抓武装分子使用性威胁及其他的严酷审讯手段进行详细介绍。

了解相关文件的消息人士称，报告对基地组织成员Abdel Rahman al Nashiri被审讯者用嗡嗡作响的电钻威胁的场景进行了描述。Nashiri从未被真正使用过电钻。参议院情报委员会的民主党人士预测，该报告会在周二发布。

消息人士还称，报告还列举了至少一名被拘者是如何被用扫帚柄进行性威胁的案例。

美国白宫和情报官员周一称，他们已经采取措施加强美国在世界各地机构的安保措施，以防该报告的发布引发全球哗然，甚至可能引发暴力活动。

“有些迹象显示……发布该报告，会令美国在世界各地的机构及个人面临更大的风险，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称。

厄内斯特重申，总统奥巴马支持公开此类文件，“这样国内外民众就能了解到底发生了什么”。

与此同时，一位高级情报官员对路透称，美国情报机构秘密公报警告称，发布该报告可能在海外引发暴力活动。五角大楼也对战地指挥官发出警告，建议他们采取适当措施，保护美国在海外的军队和基地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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