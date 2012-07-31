休斯顿被福布斯评为美国“酷都”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约7月27日电---华盛顿或许是美国的政治中心，纽约是金融中心，洛杉矶是明星聚集地，而休斯顿则是美国的“酷都”。
休斯顿市位於得克萨斯州，以石油、美国航空局(NASA)和牛仔而闻名。福布斯网站（Forbes.com）最新的排名显示，休斯顿是美国最为时尚的都市，领先华盛顿和洛杉矶。
“去年休斯顿就业增长2.6%，近5万美国人慕名前往，特别是年轻人。休斯顿居民年龄中值为33岁，”福布斯网站称。
福布斯网站根据Sperlings Best Places的数据，依据娱乐、餐馆和酒吧数量、休闲、户外和文化活动、生活成本、绿地以及就业机会等对城市进行排名。
福布斯发现，年轻人的涌入催生饭店、画廊和时尚住宅的增长，加上繁荣的剧场和文化景观，令休斯顿成为理想的居住城市。
达拉斯和西雅图也排名靠前，分列第四和第五位，而旧金山和纽约仅仅进入前10。加利福尼亚州和克萨斯州各有五个城市进入前20。
详细名单请点击下面的链接：here。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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