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寰宇花絮 | 2013年 2月 22日 星期五 09:15 BJT

底特律被评为美国最悲惨城市

路透纽约2月21日 - 福布斯网站周四出炉最新美国最悲惨城市排名，“汽车之城”底特律因暴力犯罪频发、高失业率、人口减少以及金融危机等问题在该排名中居于首位。

底特律“打败”去年冠军迈阿密登上这一排名榜首。密歇根州城市弗林特、伊利诺伊州的罗克福德和芝加哥，以及加州莫德斯托是排名前五的另外四个城市。

“底特律的问题已经算不上什么新闻了。随着最近四十年美国汽车工业的衰退，底特律也日益衰败，”福布斯网站称。

本周早些时候，一个专家组称底特律正面临财政紧急状况，或面临破产，且可能被密歇根州接管。

福布斯在排名中调查了全美最大城镇区的200个城市，参考因素包括犯罪率、止赎、税收、房价、通勤情况、天气、以及人口减少量等。(完)

编译：辛毅 发稿：程芳

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