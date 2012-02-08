迈阿密获评美国“最悲惨”城市

路透纽约2月3日电（记者 Dorene Internicola）---据最新调查，阳光沙滩、豪宅林立的迈阿密被评为美国最悲惨的城市。

迈阿密是富豪名流的度假胜地，不仅深受楼市危机之害，也是全美犯罪率最高的城市之一，再加上每天通勤时间长，福布斯网站将迈阿密置于全美最悲惨城市榜首。

福布斯资深编辑巴登豪森（Kurt Badenhausen）说：“迈阿密阳光明媚，气候宜人，但其他方面令人苦不堪言。社会呈现两种景象，一方面南沙滩吸引名流前往，另一方面近年来收入不均的情况也急剧恶化。”

该榜单排名是根据失业率、暴力犯罪、收入和房产税等因素评定，还结合了天气、通勤时间和政治腐败等情况。

密歇根州两大城市底特律和弗林特深受美国汽车业衰退影响，在榜单上分列第二、三名。

榜单前五名还包括佛罗里达州的西棕榈滩和加州的萨克拉门托。欲查看完整榜单，请点击：tinyurl.com/75clrr9。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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