美环保局长称将与中国分享治污经验

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月2日（记者 Valerie Volcovici） - 美国环保局局长吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）周一称，中国可借鉴美国治理污染的经验。近期，中国发生了因空气污染造成一些大城市瘫痪的严重事件。

麦卡锡计划于下周访问北京、上海和其它中国城市。

“我很清楚中国目前面临严峻的空气质量挑战，我觉得美国对这些挑战能真正地提供一些经验，以帮助中国治理空气污染，”麦卡锡在美国进步中心（Center for American Progress）举办的一个活动上说。

10月末，中国北方城市哈尔滨遭遇严重雾霾天气，部分城区的PM2.5指数超过1,000。恶劣天气致使学校停课、机场关闭，部分公共交通线路停运。

世界卫生组织建议PM2.5指数的日平均值应不超过20，超过300则达到有害程度。美国的目标是将PM2.5指数限制在35以下.

麦卡锡称，目前中国的目标是“（将PM2.5指数）降至美国和世卫组织的建议水平左右，但这是非常巨大的挑战”。

麦卡锡指出，在1970年美国环保局创立前，公众对更好地控制空气污染的抗议，是美国推出严厉的空气污染治理措施的动力。

中国外交部在提供给路透的传真声明中称，中美两国多年来在环境领域有着全面且有效的合作，这也在两国双边关系健康发展中发挥了积极作用。（完）