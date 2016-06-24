研究称纽约未来每年料有逾3000人死于高温天气

汤森路透基金会纽约6月23日（记者 Sebastien Malo） - 研究人员周四称，从现在起未来约60年，纽约每年可能会有逾3,000人死于气候变化导致的高温天气。

发布在期刊《环境与健康展望》（Environmental Health Perspectives）上研究报告的主要作者称，到2080年及以后，预计高温天数会增加两倍，容易引发中暑、脱水、心脏和呼吸道疾病而导致死亡。

该研究称，由于32摄氏度以上的高温天数明显增加，预计纽约每年可能将有3,331人因此死亡。

研究报告的主要作者Elisaveta Petkova将此与2003年欧洲高温天气进行了比较。2003年欧洲高温天气夺走了数万人生命。

“如果纽约也经历类似情况--由于气候变化这种可能性更大了--会有更多的极端高温情况，会产生破坏性后果。”Petkova说。

据美国国家卫生统计中心数据，2000年至2006年，纽约每年有约600例死亡与高温天气相关。

纽约市气候变化专家小组预计，到2080年代，纽约市全年气温平均值将上升2.9-4.9摄氏度。（完）