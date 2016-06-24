研究称纽约未来每年料有逾3000人死于高温天气

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
汤森路透基金会纽约6月23日（记者 Sebastien Malo） - 研究人员周四称，从现在起未来约60年，纽约每年可能会有逾3,000人死于气候变化导致的高温天气。
发布在期刊《环境与健康展望》（Environmental Health Perspectives）上研究报告的主要作者称，到2080年及以后，预计高温天数会增加两倍，容易引发中暑、脱水、心脏和呼吸道疾病而导致死亡。
该研究称，由于32摄氏度以上的高温天数明显增加，预计纽约每年可能将有3,331人因此死亡。
研究报告的主要作者Elisaveta Petkova将此与2003年欧洲高温天气进行了比较。2003年欧洲高温天气夺走了数万人生命。
“如果纽约也经历类似情况--由于气候变化这种可能性更大了--会有更多的极端高温情况，会产生破坏性后果。”Petkova说。
据美国国家卫生统计中心数据，2000年至2006年，纽约每年有约600例死亡与高温天气相关。
纽约市气候变化专家小组预计，到2080年代，纽约市全年气温平均值将上升2.9-4.9摄氏度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。