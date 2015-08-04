奥巴马公布清洁能源计划，向气候变化问题发起挑战

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月3日（记者 Jeff Mason/Valerie Volcovici） - 美国总统奥巴马周一向全球气候变暖问题发出挑战，正式公布了其政府降低美国发电厂碳排放量的计划。
奥巴马宣布气候变化是全球面临的最大威胁，称相关计划会降低美国民众的电费开支，改善全美弱势群体的健康状况。根据计划，到2030年，美国发电厂的碳排放量将比2005年的水平减少32%。
该计划意味着在今年晚些时候的巴黎气候大会上，美国将会处于强势地位。
美国曾承诺到2025年将整个经济领域的温室气体排放量较2005年的水平减少26-28%。降低电力部门碳排放量对其相关努力至关重要，白宫希望该计划能证明华府对这一目标的承诺，从而刺激其他国家效仿跟进。
奥巴马绕开国会以行政命令落实该计划，减少二氧化碳污染的立法努力已在国会遭到拒绝。
“我们是感受到气候变化影响的第一代人，也是在这方面可以有所作为的最后一代人，”奥巴马在白宫称。
该计划名为清洁能源计划（Clean Power Plan），意在成为奥巴马在应对全球气候变暖方面遗产的关键部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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