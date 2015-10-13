若气候变暖不加遏制 美国数千万人口将背井离乡--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
汤森路透基金会多伦多10月12日（记者 Chris Arsenault） - 研究人员称，若温室气体排放的势头仍得不到有效遏制，美国可能有许多民众被迫离开家园。
周一刊登在《美国国家科学院院刊》的研究报告称，若温室气体排放不大幅下降，有2,000-3,100万美国人生活的地区会因海平面上升而被淹没。
研究报告主要作者斯特劳斯（Benjamin Strauss）称，若到本世纪末，全球平均温度较工业革命前水平高出3.3摄氏度，就可能发生前述情况。
科学家担心，随着全球气温上升，南极和其他地区的冰层将融化，进而导致海平面大幅上升。
斯特劳斯对汤森路透基金会表示：“我会特别避免在南佛罗里达买房。”
他并指出，若碳排放不大幅减少，导致海平面上升，加州沿海、纽约以及美国东岸的一些城市也将受到影响。
斯特劳斯在声明中说：“我们今天的行动，将决定明天的海平面上升情况。我们可以行动起来，也可以拖延，而后者会导致不可逆转的海平面上升，可能摧毁我国最具标志性的一些城市。”
此项研究未探讨海平面上升对其他国家的城市有什么样的影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。