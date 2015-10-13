若气候变暖不加遏制 美国数千万人口将背井离乡--研究

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会多伦多10月12日（记者 Chris Arsenault） - 研究人员称，若温室气体排放的势头仍得不到有效遏制，美国可能有许多民众被迫离开家园。

周一刊登在《美国国家科学院院刊》的研究报告称，若温室气体排放不大幅下降，有2,000-3,100万美国人生活的地区会因海平面上升而被淹没。

研究报告主要作者斯特劳斯（Benjamin Strauss）称，若到本世纪末，全球平均温度较工业革命前水平高出3.3摄氏度，就可能发生前述情况。

科学家担心，随着全球气温上升，南极和其他地区的冰层将融化，进而导致海平面大幅上升。

斯特劳斯对汤森路透基金会表示：“我会特别避免在南佛罗里达买房。”

他并指出，若碳排放不大幅减少，导致海平面上升，加州沿海、纽约以及美国东岸的一些城市也将受到影响。

斯特劳斯在声明中说：“我们今天的行动，将决定明天的海平面上升情况。我们可以行动起来，也可以拖延，而后者会导致不可逆转的海平面上升，可能摧毁我国最具标志性的一些城市。”