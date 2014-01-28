希拉里对总统竞选保持缄默 称班加西袭击事件是最大遗憾

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新奥尔良1月27日（记者Deepa Seetharaman） - 美国前国务卿希拉里·克林顿周一对是否参加2016年美国总统大选的问题依然态度不明朗。另外她表示，发生在利比亚班加西美国领事馆的袭击事件是她在四年国务卿任期内最大的遗憾。
希拉里在美国汽车经销商协会（NADA）的4千人会场做了主题演讲，她在问答环节中表示：“班加西袭击事件是我最大的遗憾。”
2012年9月11日夜间，美国驻班加西领事馆遭武装分子袭击，造成包括美驻利比亚大使史蒂文斯在内４名美国外交人员丧生。
此次袭击在2012年的美国总统大选中成为政治热点事件。若希拉里参加2016年总统大选，共和党势必会抬出此事大做文章。
NADA本次大会为期三天，希拉里被选定在大会上发表演讲也遭到反对声音。NADA拒绝透露给希拉里的报酬金额，但表示选定希拉里做主题演讲是因为她能展示重要观点。
美国汽车经销商热衷于政治活动，且倾向保守。政治响应中心（Center for Responsive Politics）称，2012年大选中汽车经销商们的政治捐款达1,600万美元，其中85%都给了共和党。
NADA执行长David Shepard称：“克林顿夫人是一个评价呈两极化的人物，但这没关系。”他还表示，希拉里演讲并不意味着NADA会支持她参加总统竞选。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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