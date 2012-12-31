美国国务卿希拉里因血栓入院

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿12月30日 - 美国国务院发言人表示，国务卿希拉里因本月稍早患脑震荡引发血栓，已被送往医院，由医生评估病情。
“在今天的后续检查中，医生们发现国务卿希拉里体内形成了血栓，是由于数周前的脑震荡所引起。她正在纽约Presbyterian医院接受抗凝血剂治疗，医生将在未来48小时监控她的病情，”国务院发言人Philippe Reines发表声明称。
“她的医生会继续评估她的病情，包括脑震荡造成的其他影响。他们会决定是否需要采取进一步的措施，”Reines称。(完)
编译：王燕焜 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。