美国国务卿希拉里因血栓入院

路透华盛顿12月30日 - 美国国务院发言人表示，国务卿希拉里因本月稍早患脑震荡引发血栓，已被送往医院，由医生评估病情。

“在今天的后续检查中，医生们发现国务卿希拉里体内形成了血栓，是由于数周前的脑震荡所引起。她正在纽约Presbyterian医院接受抗凝血剂治疗，医生将在未来48小时监控她的病情，”国务院发言人Philippe Reines发表声明称。

“她的医生会继续评估她的病情，包括脑震荡造成的其他影响。他们会决定是否需要采取进一步的措施，”Reines称。(完)

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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