外部顾问曾建言希拉里推动美国增兵阿富汗

路透华盛顿7月1日 （记者 Warren Strobel/Idrees Ali） - 美国总统奥巴马在2009年秋季为是否向阿富汗增兵展开一项长期且争议激烈的评估时，一群有影响力的顾问在背后推动美国走强硬路线。

但据美国国务院周二晚公布的电邮，这些顾问并非奥巴马政府雇员，他们是前总统比尔·克林顿的高级幕僚，曾向时任奥巴马政府国务卿的希拉里发送大量邮件，呼吁在阿富汗进行强有力的反叛乱行动，并对巴基斯坦采取更加强硬的立场。

这些电邮显示，正当奥巴马对近乎无穷尽的会议和意见书进行非常正式的政策评估时，希拉里对外部人士通过私下渠道提交的有时候是随意的观点持接纳态度。

这些顾问对希拉里的影响有多大仍不清楚。但希拉里最终支持美国向阿富汗“大量”增兵，且有一些证据表明这些外部顾问影响了她的部分想法。

这些人中有些人比其他人具备更多的国家安全专门知识，但他们似乎都能让希拉里倾听，也都有她的私人电邮地址。

在一封2009年10月11日的信件中，已退休的美国将军韦斯利·克拉克（Wesley Clark）警告美国不要在阿富汗重蹈越战期间逐渐增兵的“渐进主义”覆辙。

“但愿我们能够更果断：更多依赖巴基斯坦，向（美军驻阿富汗最高指挥官）麦克克里斯托尔将军增派更多部队……并加大打击基地组织的力度，”克拉克在信中写到。

克林顿夫妇圈子里的其他人也对希拉里有类似建言，包括前国家安全顾问桑迪·伯格（Sandy Berger）、民意测验专家马克·佩恩（Mark Penn）以及克林顿夫妇的共同顾问西德尼·布罗曼索（Sidney Blumenthal）。

伯格周三通过发言人表示拒绝置评。无法联系到佩恩和克拉克发表评论。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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