希拉里涉班加西电邮即将公布 共和党人的指控或将落空--消息人士

路透华盛顿4月28日 （记者 Mark Hosenball） - 知情人士称，一批即将公诸于众的希拉里电邮对共和党人的指控没有什么帮助。共和党人指控希拉里参与了2012年美国驻班加西领事馆遇袭前轻视伊斯兰武装分子威胁的决策。

两名知情人士本周称，这300封电邮并未能显示时任美国国务卿的希拉里亲自参与了导致班加西领事馆安全薄弱的决策。

预计美国国务院将于本周或下周公布希拉里有关班加西事件的这批电邮。美国国务院今年2月将这批电邮移交给正在调查此事的班加西事件委员会。2012年9月11日，美国驻班加西领事馆遇袭，造成包括美国驻利比亚大使克里斯多夫·史蒂文斯(Chris Stevens)在内的四名美国人死亡。

要求匿名的消息人士称，这批邮件大多发送自希拉里的黑莓手机，信息被加密，大多邮件不超过三四句话。

该消息人士称，其中一些邮件显示希拉里与其他国务院官员就利比亚2012年6月的选举安全进行过通信交流。但没有证据显示，在班加西事件数月前希拉里对美国驻班加西领事馆的安全性进行过详细讨论。

希拉里的律师戴维·肯德尔（David Kendall）拒绝就此置评。

一些共和党人指责时任国务卿希拉里所在的国务院未能保护美国在班加西的外交人员。希拉里2013年1月在国会作证时称，美国国务院并未误导公众。民主党人指责高迪(Trey Gowdy)担任主席的班加西委员会借此事对希拉里展开带有政治动机的攻势。高迪的发言人没有回应要求置评的电邮。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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