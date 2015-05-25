美国国务院公布希拉里私人邮箱首批邮件 目前对希拉里似无太大影响

路透华盛顿5月22日（记者Mark Hosenball/Alistair Bell） - 美国国务院周五公开了美国前国务卿希拉里·克林顿私人邮箱的首批296封邮件，部分邮件中她的助手们对班加西袭击事件后希拉里的政治形象颇感担忧。

这些邮件显示，在FBI发布有关班加西事件的“机密”信息之前，希拉里的私人邮箱收到了这一信息。2012年美国驻班加西领事馆遇袭，造成美国驻利比亚大使及另外三名美国人身亡。

希拉里目前是2016年美国总统大选民主党候选人的热门人选，她因为在国务卿任内使用私人邮箱办公而饱受诟病。FBI对信息进行加密一事可能加剧外界对希拉里使用私人邮箱的批评。

但美国国务院发言人Marie Harf称，FBI的加密信息只有“不到两句话……该邮件以及邮件中的信息……在发出时并未加密，”Harf说道。

周五公布的邮件似乎并不支持共和党对希拉里的指控；共和党指责希拉里试图淡化伊斯兰武装在班加西事件中的作用。邮件亦未暗示希拉里本人的决策导致美驻班加西领事馆的安全警戒薄弱。

共和党称当时奥巴马政府对美国驻利比亚领事馆的安全警戒过于松懈，之后又对班加西事件的性质误导了公众，但多项国会调查并未查出重要证据。

Marie Harf称周五公布的首批296封邮件“并未对我们之前就此事性质的理解有所更改，不论是事中还是事后”。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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