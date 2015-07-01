希拉里多年老友曾就外交政策向其提供建议

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/华盛顿6月30日 - 据周二公布的电邮，希拉里担任美国国务卿期间，她的一位多年老友就英国政治、阿富汗和伊朗问题等诸多方面向其提供详尽建议，而她的这位老友并未受雇于美国政府。

电邮显示，这位非正式顾问名为西德尼·布罗曼索（Sidney Blumenthal），他与克林顿家族的交情可追溯至比尔·克林顿担任总统的岁月。他在希拉里担任美国国务卿的最初几个月积极出谋划策。

希拉里与布罗曼索的密切关系可能影响到她入主白宫之路。

美国的共和党议员试图强调布罗曼索在利比亚问题上对希拉里施加的影响。布罗曼索曾经是一名新闻工作者，他向希拉里发送过有关利比亚的长篇备忘录，其中许多备忘录中包括来自一名前美国中央情报局官员的情报报告。

美国国务院公布的电邮显示，布罗曼索向希拉里提供建议的事宜远远不止利比亚问题。他早在2009年就曾向希拉里提供有关其他敏感事宜的信息。

有邮件显示，他似乎还曾在北爱尔兰和平进程问题上充当希拉里和英国首相布朗之间的中间人。

围绕希拉里“邮件门”的争议已干扰希拉里竞选进程，希拉里承认曾使用私人电邮账户而非政府电邮账户处理国务院公务。

周二公布的电邮是希拉里去年12月提交国务院的约3万封工作邮件的一部分，法官裁定分批公布这些电邮。（完）