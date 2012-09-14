希拉里：侮辱伊斯兰先知影片与美国政府毫无干系

路透华盛顿9月13日电---美国国务卿希拉里周四表示，美国政府与涉嫌亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片毫无瓜葛。该部影片在穆斯林国家激起此起彼伏的反美抗议活动。

这部影片看似在美国制作，周二在利比亚激起针对美国领事馆的袭击，导致美国驻利比亚大使及其他三名美国人身亡。在互联网传播的片段显示，这部业余制作的影片将穆罕默德刻画成一名花花公子、同性恋和虐童者。

“美国政府与这部视频没有任何关系。我们完全反对该片的内容及其传递的信息，”希拉里在华盛顿与摩洛哥高官会晤时表示。

“对我们来说，对我个人而言，这部视频令人恶心，应该受到指责。该片似乎旨在蓄意诋毁一个伟大的宗教、激起愤怒。”

对很多穆斯林来说，任何对於先知的刻画都被视为亵渎行为。过去曾出现漫画及其它作品被视为侮辱先知穆罕默德，引发伊斯兰教徒的抗议，并遭到中东地区官员、牧师、普通穆斯林及很多基督教徒的谴责。

希拉里努力撇开美国政府与该影片的干系，与此同时她提到美国一贯对宗教信仰很宽容，及美国对言论自由的保障，表示人们不该用暴力来对此进行回应。

“我知道，对有些人来说，不能理解为什麽美国政府不能、或不去阻止这种令人厌恶的视频发布，”希拉里说。“我要强调的是，在当今这个时代，在今天的高科技条件下，那是根本做不到的。”

“即使是有可能予以阻止，但我们是一个拥有在宪法和法律中保护言论自由传统的国家。我们不会阻止任何公民表达自己的观点，无论其观点多么的糟糕，”希拉里补充说。（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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