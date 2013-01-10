希拉里：将远离快节奏生活“一段时间”

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透华盛顿1月9日 - 美国国务卿希拉里周三称，离开国务院后，将远离快节奏的生活“一段时间”，但对最终是否会竞选美国总统她未给出任何暗示。
希拉里因肠胃感染病毒、脑震荡和血栓而淡出公众视线近一个月后首次接受记者采访，称希望确保与参议员克里(John Kerry) 进行无缝交接，总统奥巴马提名克里为希拉里的继任者。
希拉里谈到最后几周的任期时称：“显然，这有些苦乐参半。”她周一重返工作，称作为国务卿是“最特别的经历”。
“我非常期待在最后的几周里竭尽全力解决问题、完成可以完成的工作，然后与克里进行顺利、无缝工作交接。”
当被问及接下来是否会退休时，希拉里答道：“我不知道自己会否用这个词，不过肯定会远离快节奏的生活一段时间。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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