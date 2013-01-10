希拉里：将远离快节奏生活“一段时间”

2013年1月2日，美国国务卿希拉里与女儿切尔西一起从纽约一家医院离开。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿1月9日 - 美国国务卿希拉里周三称，离开国务院后，将远离快节奏的生活“一段时间”，但对最终是否会竞选美国总统她未给出任何暗示。

希拉里因肠胃感染病毒、脑震荡和血栓而淡出公众视线近一个月后首次接受记者采访，称希望确保与参议员克里(John Kerry) 进行无缝交接，总统奥巴马提名克里为希拉里的继任者。

希拉里谈到最后几周的任期时称：“显然，这有些苦乐参半。”她周一重返工作，称作为国务卿是“最特别的经历”。

“我非常期待在最后的几周里竭尽全力解决问题、完成可以完成的工作，然后与克里进行顺利、无缝工作交接。”

当被问及接下来是否会退休时，希拉里答道：“我不知道自己会否用这个词，不过肯定会远离快节奏的生活一段时间。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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