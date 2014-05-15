克林顿称希拉里脑部未受损伤

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透华盛顿5月14日（记者 Jason Lange） -美国前总统比尔·克林顿周三称，希拉里的脑部未因2012年的血栓受到损伤。
《纽约时报》周一报道称，共和党头号战略家Karl Rove上周在一个会议上暗示，希拉里脑部受损。
但克林顿称情况并非如此。
“没什么问题，”克林顿在华盛顿的一个会议上称。
2012年12月，希拉里在家中晕倒后发现脑部出现血栓，在纽约一家医院住院几天接受治疗。此事引发外界担心希拉里的健康状况。
外界普遍认为现年66岁的希拉里会参加总统竞选，而且如果她决定参加总统竞选，则有望成为头号竞争者。
克林顿称，希拉里身体健康，经常运动。
“她很健康，她做得很好，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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