美国务院称希拉里拟于下周恢复工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月3日 - 美国国务院周四称，美国国务卿希拉里因血栓入院治疗后现已回家休息，并计划于下周恢复工作。

现年65岁的希拉里上月身体连出状况，先后遭受了肠胃病毒感染、脑震荡和血栓疾病的侵袭。在纽约Presbyterian医院接受了连续几天的血液稀释治疗后，希拉里已于周三出院。

医生曾表示，他们预计希拉里能获得全面恢复。

“她目前在家休息。她期待重回工作岗位，并很想在下周就恢复工作，”国务院发言人纽兰在例行记者会上说。

美国国务院曾称，希拉里通过助手和接受备忘录的方式一直在坚持工作。(完)