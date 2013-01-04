美国务院称希拉里拟于下周恢复工作

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月3日 - 美国国务院周四称，美国国务卿希拉里因血栓入院治疗后现已回家休息，并计划于下周恢复工作。
现年65岁的希拉里上月身体连出状况，先后遭受了肠胃病毒感染、脑震荡和血栓疾病的侵袭。在纽约Presbyterian医院接受了连续几天的血液稀释治疗后，希拉里已于周三出院。
医生曾表示，他们预计希拉里能获得全面恢复。
“她目前在家休息。她期待重回工作岗位，并很想在下周就恢复工作，”国务院发言人纽兰在例行记者会上说。
美国国务院曾称，希拉里通过助手和接受备忘录的方式一直在坚持工作。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
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