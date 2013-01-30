希拉里称认为自己不会“重返政坛”

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿1月29日 - 即将卸任的美国国务卿希拉里周二的讲话，令关于她可能参加2016年总统竞选的猜测蒙上疑云。
希拉里接受美国全国公共广播电台（NPR）采访时，被问及她在决定是否竞选总统时需自我回答什么样的问题。
根据采访内容，希拉里称：“我甚至都还没考虑这些问题，只想离开一直以来的快节奏生活。作为国务卿，我已离开政坛，也觉得自己不会重回政坛。”
尚不清楚这是否是希拉里对参选总统的最终决定，但她将面临来自民主党要求参选的强大压力。希拉里将在本周卸任国务卿，美国参议院周二已批准对马萨诸塞州民主党参议员克里（John Kerry）出任国务卿的提名。
但在接受NBC采访时，现年65岁的希拉里并未绝对排除再次竞选总统的可能性，并称她的身体十分健康，足以发起一场运动。
“我的身体十分健康，精力非常充沛，将能完全恢复到想做什么就做什么的地步，这一点我毫无疑问，”希拉里接受《Andrea Mitchell Reports》采访时说。采访内容是在周二播出的。（完）
(编译: 侯雪苹; 审校 张家伟)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190