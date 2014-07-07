希拉里：默克尔是欧洲“最伟大的领导人”

路透柏林7月6日 - 美国前国务卿希拉里周日在访问德国柏林期间称德国总理默克尔是“欧洲最伟大的领导人”，称美国是时候也应该拥有一名女性领导人，但没有证实她是否会竞选总统。

希拉里在柏林宣传其新书《艰难抉择》(Hard Choices)时将俄罗斯总统普京称之为“一个脸皮很薄的强硬客户”。

外界普遍预计希拉里会在2016年竞选美国总统。希拉里本人也以默克尔为例，声称美国应尽快拥有一名女性总统。

希拉里在接受德国媒体《星期日图片报》(Bild Am Sonntag)采访时表示：“我认为，对于女性打破职场天花板，我们已经做好准备。”称她会在今年年底或明年年初决定是否竞选美国总统。

希拉里表达了对默克尔在欧元区债务危机中领导欧盟的钦佩。

“我在书中说，我觉得她是欧洲最伟大的领导人，我认为她是世界上一位伟大的领导人，我认为她将欧洲的责任置于自己的肩上，这很不容易。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。