希拉里：金正恩或希望朝鲜状况改变

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透华盛顿4月18日电---美国国务卿希拉里周三表示，尽管朝鲜近期发射火箭，并存在新一轮核试验威胁，但朝鲜领导人金正恩仍有希望改变朝鲜前途。
希拉里在接受美国有线电视新闻网（CNN）“时事论坛”（The Situation Room）采访时称，金正恩周日对朝鲜士兵发表惊人言论，但现在要从中得出具体结论还为时过早。
希拉里称金正恩的言论被解读为“有些老调重弹”和“可能有新的态度”，但对此并未具体说明。
“他（金正恩）是否能成为朝鲜人民需要的领导人，我们将拭目以待。”
希拉里称：“如果他只是遵循其父的脚步，那朝鲜只会进行更多挑衅，也无法改善民生。”
“但据我们所知，他显然在国外生活过。我们相信，他或许希望朝鲜状况有所改善。但话说回来，我们还需拭目以待。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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