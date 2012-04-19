希拉里：金正恩或希望朝鲜状况改变

路透华盛顿4月18日电---美国国务卿希拉里周三表示，尽管朝鲜近期发射火箭，并存在新一轮核试验威胁，但朝鲜领导人金正恩仍有希望改变朝鲜前途。

希拉里在接受美国有线电视新闻网（CNN）“时事论坛”（The Situation Room）采访时称，金正恩周日对朝鲜士兵发表惊人言论，但现在要从中得出具体结论还为时过早。

希拉里称金正恩的言论被解读为“有些老调重弹”和“可能有新的态度”，但对此并未具体说明。

“他（金正恩）是否能成为朝鲜人民需要的领导人，我们将拭目以待。”

希拉里称：“如果他只是遵循其父的脚步，那朝鲜只会进行更多挑衅，也无法改善民生。”

“但据我们所知，他显然在国外生活过。我们相信，他或许希望朝鲜状况有所改善。但话说回来，我们还需拭目以待。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。